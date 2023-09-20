Жизнь Как военным в Украине оформить льготы на коммуналку: объяснение юриста

2023-09-20 22:15

В Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги. Причем это право наступает только после получения удостоверения УБД, лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего.

Об этом рассказала юристка ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко во время вебинара. Она отметила, что если такое лицо имеет желание воспользоваться правом на получение льготы для оплаты коммуналки, нужно обращаться в Пенсионный фонд (ПФУ) с двумя заявлениями.

- о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

- о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (приобретение твердого топлива, сжиженного газа).

При подаче заявления о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, также следует предоставлять следующие документы :

- паспорт гражданина Украины;

- документы, подтверждающие право льготы;

- учетный номер регистрационной карты налогоплательщика.

Льготник должен лично подать оба заявления в ПФУ или в электронной форме через вебпортал электронных услуг ПФУ. Можно также отправить документы вместе с заявлением по почте.

Дмитренко отметила, что с такими заявлениями и документами также можно обратиться к уполномоченным лицам исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов соответствующей территориальной громады либо в военную администрацию, либо в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).