Политика Появились новые данные о катастрофе малазийского Боинга рейс МН17 над Донбассом

2018-04-04 09:12 716

Международная следственная группа по расследованию катастрофы малазийского Боинга (рейс МН17) опубликовала выводы независимых экспертов по изображению с радаров, которые передала российская сторона.

На снимках с российских радаров не зафиксирована запущенная комплексом Бук ракета. Однако, по мнению следственной группы, это не означает, что ракеты вообще не было.

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Изображения с радаров изучали независимые эксперты. Они пришли к выводу, что радиолокационная станция в российском Усть-Донецке могла не зафиксировать ракету Бук из-за свойств ее полета, в частности, из-за ее скорости.

"Скорость ракеты намного выше, чем скорость гражданской авиации, настройки гражданской радиолокационной станции таковы, что такие скоростные объекты обычно не видны на радарных изображениях. Это предотвращает "хаос" на радарном изображении", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, следственная группа также обращает внимание на тот факт, что российские радары не зафиксировали ни одного другого самолета вблизи MH17.

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