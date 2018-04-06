Мир фото Трамп заявил, что не платил 130 тыс. долларов за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс

2018-04-06 22:12 333

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о выплате в размере 130 тысяч долларов, совершенном в 2016 году его личным адвокатом для порноактрисы Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд). 

По словам Трампа, он не знает, где его адвокат, Майкл Коэн, взял деньги, чтобы якобы заплатить порноактрисе за молчание о близких отношениях с ним.

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В свою очередь, Коэн заявил, что заплатил Дэниелс из собственного кармана.

Напомним, адвокат Трампа Майкл Коэн подал в суд на порноактрису за разглашение информации о ее отношениях с президентом. По словам актрисы, ей заплатили за молчание 130 тыс. долл. Связь Трампа и Клиффорд якобы состоялась в июле 2006 год, когда он уже был женат. Трамп отрицает, что он угрожал порноактрисе с требованием молчать об их отношениях.

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