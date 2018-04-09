Слышны слезы: Юлия Скрипаль рассказала, в каком состоянии находится отец

Юлия Скрипаль, дочь отравленного в Великобритании российского экс-шпиона, рассказала о состоянии здоровья отца.
Телефонный разговор между Юлией и ее двоюродной сестрой Викторией озвучили в эфире российского телеканала.
«Нормально, все хорошо… Тут сейчас ситуация такая. Это временный телефон. Все нормально, все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые», — говорит Юлия.
Виктория заявила, что уверена в том, что разговаривала с сестрой. По ее словам, в голосе Юли были слышны слезы.
Также Виктория обратилась с открытым письмом к Терезе Мэй. Она попросила премьера разрешить ей посетить Британию и навестить Юлию. На прошлой неделе посольство Соединенного Королевства в России отказалось выдать Виктории визу.
Напомним, в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появляются новые интересные детали. Так, британские СМИ пишут, что Королевские военно-воздушные силы перехватили отправленное в Москву сообщение.
Издание отмечает, что сообщение отправили и перехватили в тот день, когда в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.