Мир Слышны слезы: Юлия Скрипаль рассказала, в каком состоянии находится отец

2018-04-09 22:00 880

 

Юлия Скрипаль, дочь отравленного в Великобритании российского экс-шпиона, рассказала о состоянии здоровья отца.

Телефонный разговор между Юлией и ее двоюродной сестрой Викторией озвучили в эфире российского телеканала.

«Нормально, все хорошо… Тут сейчас ситуация такая. Это временный телефон. Все нормально, все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые», — говорит Юлия.
Виктория заявила, что уверена в том, что разговаривала с сестрой. По ее словам, в голосе Юли были слышны слезы.

Также Виктория обратилась с открытым письмом к Терезе Мэй. Она попросила премьера разрешить ей посетить Британию и навестить Юлию. На прошлой неделе посольство Соединенного Королевства в России отказалось выдать Виктории визу.

Напомним, в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появляются новые интересные детали. Так, британские СМИ пишут, что Королевские военно-воздушные силы перехватили отправленное в Москву сообщение.

Издание отмечает, что сообщение отправили и перехватили в тот день, когда в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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