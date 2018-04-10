Политика Обыск квартиры Савченко: правоохранители изъяли оружие и патроны

2018-04-10 13:14 554

Во время обыска в квартире Надежды Савченко правоохранители искали оружие. Об этом сообщила СМИ мать нардепа Мария Савченко.

По ее словам, правоохранители изъяли наградной пистолет и патроны к пистолету.

"И все, больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копии протокола", - сказала она.

ОБЫСК В КВАРТИРЕ НАДЕЖДЫ САВЧЕНКО ПРОВОДИТ СБУ

По ее словам, обыск длился два часа. Правоохранителей интересовало оружие.

"Правоохранители ушли. Обыск длился два часа. Искали оружие, наверное думали, что здесь гранатометы есть", - сказала она.

Еще по теме

Обыск в квартире Надежды Савченко проводит СБУ

2018-04-10 11:44 758

Из-за скандала с порнозвездой ФБР обыскало офис личного адвоката Трампа

2018-04-10 09:10 816

Чевгуз объяснил, почему ушел от Савченко

2018-04-04 21:00 5617

Сестра Надежды Савченко заявила, что в ее автомобиле нашли закладку на взрывчатку

2018-04-04 18:00 2877

Еще новости в разделе "Политика"

В Евросоюзе прокомментировали введение синхронных с США санкций против Москвы

2018-04-10 15:16 168

Постпред РФ в ООН потребовал режим Путина больше не называть режимом Путина

2018-04-10 14:15 418

Обыск квартиры Савченко: правоохранители изъяли оружие и патроны

2018-04-10 13:14 554

Спецпрокуратура США расследует попытку Пинчука купить фактор влияния

2018-04-10 12:13 603
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Евросоюзе прокомментировали введение синхронных с США санкций против Москвы 2018-04-10 15:16 168
Постпред РФ в ООН потребовал режим Путина больше не называть режимом Путина 2018-04-10 14:15 418
Обыск квартиры Савченко: правоохранители изъяли оружие и патроны 2018-04-10 13:14 554
Спецпрокуратура США расследует попытку Пинчука купить фактор влияния 2018-04-10 12:13 603

Лента

15:21 ІГОР ШАРОВ ЗАВЕРШИВ ПРАЦЮ НАД КНИЖКОЮ «ХАРАКТЕРИ НОВОГО СВІТУ»
15:16 В Евросоюзе прокомментировали введение синхронных с США санкций против Москвы
14:43 YouTube обвинили в незаконном сборе информации о несовершеннолетних
14:15 Постпред РФ в ООН потребовал режим Путина больше не называть режимом Путина
КАРТА 13:46 Набережное шоссе Киева с сегодняшнего дня частично перекрыто для ремонта
13:14 Обыск квартиры Савченко: правоохранители изъяли оружие и патроны
12:45 Порошенко заявил немецким СМИ, что вопрос введения миротворцев на Донбасс уже почти решен
12:13 Спецпрокуратура США расследует попытку Пинчука купить фактор влияния
11:44 Обыск в квартире Надежды Савченко проводит СБУ
видео 11:19 19 апреля в центре им. Ивана Козловского - концерт «Десять заповедей Божьих»