Политика Обыск квартиры Савченко: правоохранители изъяли оружие и патроны

2018-04-10 13:14 554

Во время обыска в квартире Надежды Савченко правоохранители искали оружие. Об этом сообщила СМИ мать нардепа Мария Савченко.

По ее словам, правоохранители изъяли наградной пистолет и патроны к пистолету.

"И все, больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копии протокола", - сказала она.

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По ее словам, обыск длился два часа. Правоохранителей интересовало оружие.

"Правоохранители ушли. Обыск длился два часа. Искали оружие, наверное думали, что здесь гранатометы есть", - сказала она.