Обыск квартиры Савченко: правоохранители изъяли оружие и патроны

Во время обыска в квартире Надежды Савченко правоохранители искали оружие. Об этом сообщила СМИ мать нардепа Мария Савченко.
По ее словам, правоохранители изъяли наградной пистолет и патроны к пистолету.
"И все, больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копии протокола", - сказала она.
ОБЫСК В КВАРТИРЕ НАДЕЖДЫ САВЧЕНКО ПРОВОДИТ СБУ
По ее словам, обыск длился два часа. Правоохранителей интересовало оружие.
"Правоохранители ушли. Обыск длился два часа. Искали оружие, наверное думали, что здесь гранатометы есть", - сказала она.