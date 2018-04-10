Экономика Инфляция в Украине приведет к резкому скачку цен - Всемирный Банк

2018-04-10 19:30 437

 

Инфляция в Украине будет оставаться на высоком уровне и составит в 2018 году до 10% из-за высоких темпов роста затрат на оплату труда в бюджетном секторе. Такой прогноз озвучила экономист Представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации обновленных макроэкономических прогнозов.

По ее словам, дальнейшее повышение заработной платы в бюджетной сфере темпами, которые выше инфляции, приведет к росту расходов на оплату труда свыше 18% ВВП. "Учитывая это, мы считаем, что инфляционное давление остается, и ожидаем, что инфляция в 2018 году останется высокой и может достигнуть 10%", - сказала она.

При этом представитель Всемирного банка назвала план доходов в государственном бюджете Украины оптимистичным, что, по ее словам, подтверждается статистикой выполнения госбюджета в первые месяцы текущего года.

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