Курьезы фото Секс-скандал с моделью Playboy и Трампом получил неожиданное продолжение

2018-04-20 19:33 586

Экс-модель журнала Playboy Карен Макдугалполучила право открыто говорить о связи с Дональдом Трампом до его избрания на пост президента США. Она урегулировала спор с компанией American Media Inc, которая выдает таблоид National Enquirer.

"Я рада, что достигла соглашения с AMI (American Media Inc) на моих условиях, и это возвращает мне права на историю моей жизни и освобождает меня от этого контракта, который я подписала два года назад, будучи в заблуждении", - сообщает CNN со ссылкой на слова экс-модели Playboy.

"НЕГОДЯЙ ПЫТАЛСЯ ЗАПЛАТИТЬ МНЕ ПОСЛЕ СЕКСА ", - ЭКС-МОДЕЛЬ PLAYBOY РАССКАЗАЛА О ТРАМПЕ

Макдугал заявила, что ее целью изначально было восстановление прав, а не достижение какой-либо финансовой выгоды.

В то же время в American Media Inc также отметили, что компания рада достигнутому соглашению с моделью.

Напомним, ранее бывшая модель мужского глянца заявила, что у нее был роман с Трампом в течение почти года, который начался через несколько месяцев, после того как жена нынешнего президента США Мелания Трамп родила сына. 

ФОТО - ПОРНОЗВЕЗДА ПОДАЛА В СУД НА ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

Также стало известно, что компания-издатель таблоида National Enquirer заплатила Карен Макдугал $150 тыс. за рассказ о возможных связях с Трампом, который на тот момент был кандидатом в президенты от республиканцев. В результате таблоид историю бывшей модели так и не опубликовал. Официально издатель таблоида пояснил выплату денег гонораром Макдугал за появление на обложке журнала и за колонки о фитнесе.

ФОТО: НОВЫЙ СЕКС-СКАНДАЛ С ТРАМПОМ И МОДЕЛЬЮ PLAYBOY

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