Украина В "Укрзализныце" рассказали, когда повысят цены на билеты

2018-04-19 16:33 411

Повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки на 12% может вступить в силу в мае, заявил руководитель Укрзалізниці Евгений Кравцов

Приказ Министерства инфраструктуры о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки Укрзалізниці с апреля этого года может вступить в силу после майских праздников. Об этом заявил руководитель компании Евгений Кравцов.

"Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от Государственной регуляторной службы и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами, и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить о том, что решение принято, и мы его приведём в действие. Конечно, наверное, после праздничного периода", - сказал он.

Как сообщалось, Укрзалізниця рассчитывала в 2018 году повысить тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в два этапа - с 1 апреля (на 12%) и с октября (тоже на 12%). Однако запланированное повышение с 1 апреля пришлось отсрочить из-за отсутствия согласований со всеми причастными ведомствами.

Полученные средства Укрзалізниця планирует направить на развитие пассажирской инфраструктуры.