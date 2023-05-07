Детали День недели вашего рождения влияет на вашу жизнь: как именно

2023-05-07 13:05

День недели вашего рождения также влияет на вашу жизнь и судьбу, как и дата, когда вы появились на свет. Это обуславливает ваш характер, особенности поведения, способность к тем или иным сферам жизни.

Подробно о влиянии дня недели на вашу жизнь:

Понедельник

Дети, рожденные в первый день недели, добрые и уязвимые. Для них очень важно признание социума. Понедельником руководит Луна, которая усиливает творческие качества. В будущем следует опасаться плохих компаний, поскольку отрицательное качество Луны - это быстрые попадания в любые зависимости.

Луна наделяет этих людей интуицией и чувствительностью. Им могут тяжело даваться точные и естественные науки, например математика или физика.

Дети понедельника имеют непробиваемую ауру и отличную защиту от сглаза, порчи и отрицательного воздействия.

Однако в любви такие люди не всегда успешны. Они типичны однолюбы, но не держатся за отношения, если что-то идет не так. Им важно, чтобы в любви и дружбе была гармония, без которой они не желают иметь ничего общего с человеком. Поэтому их судьба - либо полное одиночество, либо любовь на всю жизнь.

Вторник

Рожденные в этот день находятся под управлением Марса: быстрой и стремительной планеты. Им нужно все делать сразу. Дети вторника часто становятся спортсменами, олимпийскими чемпионами, успешными военными или профессионалами автомобильного дела. Если рядом с ними будет сильный партнер, могут стать величайшими политическими лидерами и даже президентами.

Их отличает умение быстро воспринимать информацию, но в большинстве случаев знания остаются поверхностными. Больше внимания следует уделять умению концентрироваться.

Они умеют планировать дела и умело распоряжаются деньгами. В целом удел этих людей часто складывается очень успешно, причем как в любви, так и в работе. У них отличное чувство юмора, яркий характер, но они редко умеют хранить секреты и бывают ветреными.

Среда

Управляет этим днем Меркурий. Дети, родившиеся в среду, станут прекрасными участниками переговоров и ораторами. Из них получатся хорошие менеджеры по продажам и преподавателям. Но есть и отрицательные стороны - они могут обманывать и манипулировать. Девиз при общении с детьми среды - "доверяй, но проверяй".

Им везет в сфере финансов и работе. Они преуспевают в жизни очень быстро, потому что понимают, что им нужно в жизни.

Общаться с людьми, рожденными в этот день недели, бывает непросто, поэтому у них мало друзей и им сложно найти вторую половинку. Именно поэтому их часто ждет судьба очень успешного трудоголика-одиночки.

Четверг

Планета дня - Юпитер. Это необычные дети, которые любят выходить за пределы, делать новое и необычное, удивительное. Они всегда за максимальное развитие, стремятся получить хорошее образование, они могут стать замечательными учеными, врачами и исследователями, ведущими планету и человечество за собой.

Детям, родившимся в четверг, важно давать возможность к раскрытию потенциала и не блокировать их интерес к окружающему миру.

Родившиеся в четверг на шаг впереди других, потому что Вселенная наделяет их могущественной интуицией и незаурядным умом.

Эти люди могут быть одинаково успешны как в любви, так и в работе. Их жизнь часто насыщена интересными событиями, поэтому они никогда не унывают. У них много друзей и товарищей.

Пятница

Покровитель "детей пятницы" - Венера, планета любви и красоты. В этот день рождаются люди, умеющие всем понравиться. Они добиваются успеха посредством своей харизмы и внутреннего света. Они очень творческие, поэтому лучшие профессии для самовыражения - дизайнер, артист, фотограф и художник, то есть все, что поможет поделиться красотой с миром.

Что касается здоровья, то следует отметить склонность к полноте. Уделяйте внимание спорту и правильному питанию.

При этом детям пятницы свойственно плохо разбираться в людях. Поэтому им следует быть более осмотрительными в рабочих коллективах или при создании новых отношений.

Также родившимся в этот день недели бывает сложно настроиться на деловой строй. Это люди, которым нужна мотивация, цель в жизни. Если целей нет, они теряют удачу, которая им так нужна. Всем рожденным в пятницу лучше держаться поближе к проверенным людям, заслуживающим доверия.

Суббота

Это - день Сатурна, планеты ограничений и дисциплины. Детей субботы нужно воспитывать строго, им это во благо. Необходимо ограничивать, научить ставить границы, иначе они могут в будущем многое потерять. У них есть все шансы стать крупными бизнесменами и прекрасными карьеристами. Часто они становятся очень богатыми.

Для здоровья желательно жить в теплом климате, холодный может вызвать депрессию. Проблемная сфера - межличностные отношения.

Они носят сильный и независимый характер, обаяние и лидерские качества. Это самолюбы, но у них все равно много друзей, потому что у них высокий уровень эмпатии и общей чувствительности.

Судьба родившихся в субботу в большинстве случаев крутится вокруг успешного саморазвития и осознания своего места в этом мире. Это прекрасные психологи и очень мудрые от природы люди.

Воскресенье

Родившиеся под Солнцем имеют хороший вкус, они обычно ухожены и красивы. Любят находиться в центре внимания, в противном случае у них все рушится с рук. Детей воскресенья нужно обязательно хвалить - и педагогам, и партнеру, и родителям. Они страдают, если их не ценят и не повторяют о том, какие они молодцы.

К сожалению, их яркость часто притягивает плохих людей, слетающихся как бабочки на свет. Дети воскресенья мстительны - если их обидеть, могут изящно отплатить за это.

Они подсознательно с самого детства понимают, что хорошо, а что плохо. У них есть дар обучения другим важным вещам, передаче знаний. Из них получаются отличные менторы и наставники. Часто это очень религиозные люди или люди, верящие в приметы, в карму. Импульсивность - один из немногих их недостатков.