Детали 12-го травня відкриття виставки Марії Левитської "Народження образу"

2023-05-09 19:23

12-го травня о 17-00 в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України відбудеться відкриття виставки Марії Левитської «Народження образу».

Марія Сергіївна Левитська - українська художниця театру і кіно. Навчалася в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури України - факультет живопису, відділення сценографії під керівництвом професора Данила Лідера.

Понад ЗО років є головним художником Національного академічного театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка. Робота художника музичного театру вимагає особливого вміння поєднати музику і драматургію.

Працюючи над виставою з її тематикою та музичним матеріалом, художниця шукає в історичній спадщині зорову, просторову предметну матеріальність, яка б допомогла створити унікальні образи вистави, гармонійно поєднати історію костюма та стилю з музикою та сценічним рухом. Створені мисткинею ескізи костюмів та сцени демонструють процес народження образу майбутньої постановки.

Марія Левитська - яскрава, іноді епатажна, з власним неповторним почерком, в якому талановито й химерно переплелися сценографічні відкриття різних напрямів живописного, предметного, образного, умовного. Фактура й колорит її рішень завжди несподівані, емоційні, захоплюючі.

Серед знаних сценографів, які працювали в музичному театрі - Анатоль Петрицький, Федір Нірод, Євген Лисик, Марії Левитській вдалося створити свій власний, ні на кого не схожий стиль, розвинути свою концепцію нової варіативності простору музичної сцени, користуючись і старими техніками театрального живопису, і новітніми технологіями.

На виставці представлені твори Марії Левитської з колекції Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, а також з особистої збірки художниці:

- ранні роботи: ескізи костюмів до вистави «Макбет» В. Шекспіра (1976), режисер В. Булатова, сценографія Д.Лідера, Хмельницький музично-драматичний театр ім. М. Старицького, до вистави «Стійкий принц» П.Кальдерона (1981), режисер М. Нестантінер, Г. Гладій, Київський молодіжний театр.

- ескізи костюмів до кіно: як художниця-постановниця і художниця костюмів Марія Сергіївна працювала на кіностудії імені Олександра Довженка. Серед її кіноробіт -співпраця з Іваном Миколайчуком над фільмом «Украдене щастя» (1984, не здійснено), «Важко бути богом», режисер П. Фляйшман (1986, не здійснено), «Капітан Фракасс», режисер В. Савельєв (1984 ).

- ескізи до всесвітньовідомих оперних та балетних постановок: «Мойсей» М. Скорика, «Лючія ді Ламмермур» Г. Доніцетті, «Макбет», «Бал-маскарад», «Дон Карлос», «Набукко» Дж. Верді, «Турандот» Дж. Пуччіні, «Джоконда» А. Понкієллі, «Корсар» А. Адана, «Ніч перед Різдвом» С.Станковича, «Грек Зорба» М. Теадоракіса, «Дафніс і Хлоя» М. Равеля; до закордонних постановок - «Спляча красуня» (Гданськ, Польща), «Тойбеле та її демон» (Хайфа, Ізраїль); до драматичних вистав - «В полоні пристрастей (Камінний господар)» Київ, театр імені Лесі Українки.

Марія Левитська - член Національної спілки художників України, Національної спілки кінематографістів України, дійсний член (академік) Національної Академії мистецтв України, нагороджена орденом Княгині Ольги (II ст.) лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2003), театральної премії «Київська пектораль» (1995), премії «Людина року — 2000».