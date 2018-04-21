Мир В США обвинили Трампа и РФ в сговоре и подали многомиллионный иск

2018-04-21 10:42 722

 

Представители Демократической партии Соединенных Штатов Америки подали многомиллионный иск к России, штабу президента США Дональда Трампа и WikiLeaks. Об этом сообщает The Washington Post.

Такой иск Национальный комитет Демократической партии США подал, обвинив российское правительство, избирательный штаб Трампа и WikiLeaks в сговоре с целью повлиять на результаты президентских выборов 2016 года в пользу Трампа.

Демократическая партия потребовала у ответчиков признаться, что они входили в сговор, чтобы проникнуть в компьютерную сеть партии. Они уверены, что истцы похитили информацию, которая хранилась на сайте, и распространили ее для воздействия на исход выборов. Демократы потребовали многомиллионную компенсацию за ущерб, нанесенный в результате взлома их серверов.

Кроме того, Демократическая партия потребовала многомиллионную компенсацию за ущерб, который партия понесла из-за взлома серверов, так как уменьшилась возможность политиков общаться с избирателями, собирать пожертвования и эффективно работать.

Президент США не указан в числе ответчиков, среди них только лица из его окружения и российская военная разведка. Также в иске отмечается, что Российская Федерация причастна к хакерской атаке на территории США в 2015 и 2016 году.

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