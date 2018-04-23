Экономика К концу года гривна девальвирует до 30 грн/$ - S&P

2018-04-23 19:30 988

Девальвация гривны на конец 2018 года произойдет до уровня 29,5 UAH/USD при росте ВВП 3,1%. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Standard&Poor's. При этом курс гривны, по данным агентства, на конец следующего года прогнозируется на уровне 30,5 UAH/USD.

Ожидается, что в 2020 и 2021 годах будет ревальвация до уровня 29,8-28,8 UAH/USD соответственно. Рост ВВП в 2019-2021 годах замедлится до 2,9%. При этом инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 8,9%, в 2019 - 7,5%, а в 2020-2021 годах - 7%.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд обнародовал доклад, в котором обращает внимание на катастрофические объемы мирового долга. Более 20% корпораций США имеют риск дефолта после повышения процентных ставок..

Сообщается, что на сегодняшний день глобальный долг достиг $164 трлн, или 225% мирового ВВП. Авторы доклада обращают внимание на то, что за рост долга ответственны в основном развитые экономики. Так, с 2007 года только на Китай приходится 43% глобальной задолженности. Следует отметить, что сегодня размер глобального долга больше чем на пике в 2008 году, когда государственный долг и долги частного сектора достигли 213% мирового ВВП.