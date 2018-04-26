Спорт видео В полуфинале Лиги Чемпионов "Бавария" осторожно уступила"Реалу" - обзор матча

2018-04-26 09:13 704

Мюнхенская "Бавария" принимала мадридский "Реал" в первом полуфинале Лиги Чемпионов. Матч начался с борьбы между командами. Несмотря на большую активность хозяев, моментов не возникало. Игра проходила в центре поля в ожидании первой ошибки.

И первым ошибся Марсело, оставивший свой фланг. А по нему в контратаку убежал Киммих, сместился в штрафную и пробил мимо Наваса.

"Реал" сравнял счет перед свистком на перерыв. После широкой атаки мадридцев мяч прилетел прямо на ногу Марсело, который из-за штрафной смачно пробил в правый угол.

На ход второго тайма повлиял еще один гол Реала после ошибки защитников хозяев. Рафинья подарил мяч Реалу, Асенсио и Васкес убежали в атаку, Лукас вывел Марко один на один и тот отправил мяч мимо Ульрайха.

После того, как Реал вышел вперед, гости отошли к своим воротам, играя на контратаках, но при этом сосредоточившись на защите своих ворот.

Такая тактика принесла свои плоды – у Баварии хватало моментов, но подводила точность, да и Навас несколько раз выручил команду, поэтому счет на табло не изменился.

"Бавария" - "Реал" 1:2

Голы: Киммих, 28 - Марсело, 44, Асенсио, 57

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 33), Киммих, Мартинес, Хамес, Роббен (Алькантра, 8), Рибери, Мюллер, Левандовски

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро (Ковачич, 83), Кроос, Модрич, Васкес, Иско (Асенсио, 46), Роналду

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