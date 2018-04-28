Политика Майские праздники: в Украине ожидается наивысший уровень пожарной опасности

2018-04-28 14:00 547

 

В выходные дни, в период с 28 апреля по 1 мая по всей территории Украины, за исключением Черкасской и Полтавской областей будет преобладать наивысший уровень (5 класс) пожарной опасности. В связи с этим, а также с годовщиной трагедии, которая произошла 2 мая 2014 в Одессе, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сообщается на сайте спасателей.

"Усиленная готовность сил и средств службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что обычно майские торжества сопровождаются массовым выходом граждан на пикники. А это, в свою очередь, увеличивает риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах", – отмечено в сообщении.

В ГСЧС намерены, в частности, осуществлять усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах, где наблюдается массовое пребывание людей. В целом, до 9 утра 2 мая на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ДСНС. В случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек и 4 тысяч единиц техники.

Кроме того, организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, Нацгвардии и региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий приуроченных к годовщине трагедии 2 мая 2014 в Одессе.

Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26 и, в зависимости от погодных условий, вертолет "Еврокоптер".

Напомним, ранее в ГСЧС указали на причины масштабных пожаров, которые накрыли Украину.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям назвали число погибших с начала года в результате пожаров в Украине.

Кроме того, в службе также озвучили ужасающие результаты проверки пожарной безопасности в стране. В частности, масштабные проверки в торговых центрах, больницах, школах и других заведениях выявили 15 тысяч нарушений.

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