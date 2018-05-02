Экономика Великобритания обязала офшорные острова раскрыть владельцев зарегистрированных там компаний

2018-05-03 11:12 648

Великобритания обязала Каймановы острова и Британские Виргинские острова раскрыть имена владельцев зарегистрированных там компаний до конца 2020 года. 

Как заявил младший министр иностранных дел Алан Дункан, правительство собирается поддержать представленную двумя депутатами парламента поправку к закону о борьбе с отмыванием денег.

В частности, он отметил, что ряд британских территорий имеет развитый сектор финансовых услуг из-за низких налогов и отсутствия прозрачности собственности предприятий. До сих пор они отказывались раскрывать данные о бизнесменах, владеющих активами в их юрисдикции, однако подобная секретность, по мнению инициаторов нового британского законопроекта, способствует отмыванию денег, коррупции и криминальной деятельности, в том числе и со стороны России.

Саймон Каркленд, участник компании Christian Aid, назвал внесение поправки главной победой в кампании по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

"Это новости, которых мы ожидали. Это большой шаг в борьбе с уклонением от налогов и коррупцией, что так дорого стоит развивающимся странам," - заявил он.

В свою очередь Британские Виргинские острова заявили, что политика прозрачности, которую проводит Лондон, "глубоко ошибочна" и "нарушает конституционные права людей".

"Это не только нарушение доверия, но и ставит под сомнение наши отношения с Великобританией и конституционные права людей Британской Колумбии", - заявил премьер-министр островов Орландо Смит.

Уточняется также, что поправка не распространяется на Нормандские острова и Остров Мэн, так как они не имеют обязательства подчиняться решениям парламента Великобритании.

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Экономика

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