Курьезы Найем рассказал, как бегал за своими обидчиками по Киеву и получил по морде второй раз

2018-05-02 13:44 706

Нардеп Мустафа Найем, пострадавший в результате дорожного конфликта в Киеве, заявил, что драк было две. Комментарий пострадавшего парламентария в среду, 2 мая, публикует Украинская правда.

По словам Найема, инцидент начался в 17.25. После первых ударов, которые были в 17.37, нападавшие побежали, а нардеп погнался за ними, в результате чего произошла еще одна потасовка.

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"Сначала они побежали в Метроград, потом выбежали в Арену, бегали там, потом выбежали из Арены на Скоропадского. Там меня догнал еще один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню, как упал головой на асфальт – у меня там ушиб сильный, и уже на земле они били втроем ногами недолго", - рассказал он.

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Также по информации УП, во втором эпизоде участвовал Темербилатов Умал Русланович. Сейчас он задержан.

Напомним, ранее политик рассказывал несколько иную версию, говорил, что во время скандала на Бессарабке получил удар в челюсть, после чего все смутно помнит. Вероятно, память все же вернулась. Ну или опытный журналист творчески немного переосмыслил произошедшее.

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