Курьезы Найем рассказал, как бегал за своими обидчиками по Киеву и получил по морде второй раз

2018-05-02 13:44 706

Нардеп Мустафа Найем, пострадавший в результате дорожного конфликта в Киеве, заявил, что драк было две. Комментарий пострадавшего парламентария в среду, 2 мая, публикует Украинская правда.

По словам Найема, инцидент начался в 17.25. После первых ударов, которые были в 17.37, нападавшие побежали, а нардеп погнался за ними, в результате чего произошла еще одна потасовка.

ВЫРУБИВШИЙ МУСТАФУ НАЙЕМА СУМЕЛ СБЕЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ И ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК

"Сначала они побежали в Метроград, потом выбежали в Арену, бегали там, потом выбежали из Арены на Скоропадского. Там меня догнал еще один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню, как упал головой на асфальт – у меня там ушиб сильный, и уже на земле они били втроем ногами недолго", - рассказал он.

ФОТО: ПОЛУЧИВШЕГО ПО МОРДЕ НА БЕССАРАБКЕ  НАЙЕМА ПРООПЕРИРОВАЛИ

Также по информации УП, во втором эпизоде участвовал Темербилатов Умал Русланович. Сейчас он задержан.

Напомним, ранее политик рассказывал несколько иную версию, говорил, что во время скандала на Бессарабке получил удар в челюсть, после чего все смутно помнит. Вероятно, память все же вернулась. Ну или опытный журналист творчески немного переосмыслил произошедшее.

В ДЕЛЕ ОБ ИЗБИЕНИИ МУСТАФЫ НАЙЕМА ПОЛИЦИЯ КИЕВА НАШЛА РОССИЙСКИЙ СЛЕД

 

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