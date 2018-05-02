Экономика Гройсман признал, что украинцы не справятся с долгами - нужно вернуть уже $27 млрд

2018-05-02 14:13 622

Как признался в интервью "Интерфакс-Украина" премьер Владимир Гройсман, в течение ближайших четырех лет украинцы должны будут погасить 27 млрд долларов долгов.

Гройсман рассказал о необходимости международного финансирования для прохождения долгового пика 2019-2020 годов.

"Это очевидный факт. Для того, чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны четко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка. Потому что за следующие четыре года мы должны погасить 27 миллиардов долларов. Это колоссальные средства", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что Украина взяла $47 млрд кредитов, которые сегодня обслуживает.

"Арсению Яценюку (премьер-министру Украины в 2014-2016 годах) удалось в 2015 году провести реструктуризацию. Но нагрузка остается большой", - добавил премьер-министр.

По мнению премьера, такие внешние долги являются огромным давлением на национальную экономику и сдерживают развитие страны.

"Можем ли мы самостоятельно управлять таким долгом без внешней поддержки? Еще пока нет. Будет рост экономики больше - сможем иметь больше возможностей. Но нам всё же нужна внешняя поддержка", - подчеркнул премьер.