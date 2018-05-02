Украина Гройсман рассказал о перспективах повышения минималки

2018-05-02 18:00 1003

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у правительства пока нет возможности для повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен.

Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, минимальная заработная плата зависит от развития национальной экономики и должна быть посильной для работодателей.

«Кроме того, она тянет за собой и бюджетные расходы. Это все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. — это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше», — сказал Гройсман.

«Я — за то, чтобы минимальная заработная плата росла, я — за то, чтобы отраслевые зарплаты росли. Надеюсь на то, что мы сможем это делать дальше, но сейчас возможности для такого решения нет», — добавил он.

По мнению премьера, в этом году средняя заработная плата может вырасти до 10 тысяч гривен даже без повышения минимальной зарплаты.