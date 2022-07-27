Экономика Украинцам назвали позитивное последствие повышения курса доллара

2022-07-27 21:30

Аналитик компании Esperio Александр Болтян заявил, что повышение Нацбанком официального курса доллара в Украине будет иметь и негативные, и позитивные последствия.

Об этом он сказал в комментарии UBR.ua.

Болтян отметил, что курс доллара не уйдет выше 40 грн./долл., если спекулянтам не удастся раскачать рынок.

Кроме того, повышение уровня фиксированного курса будет иметь важное позитивное последствие – возможен умеренный рост активности экспортеров по сдаче валюты. Это в свою очередь позволит НБУ сэкономить золотовалютные резервы. Единственный момент – курс доллара не должен перевалить за 40 гривен.

"Финансовый регулятор страны сможет сэкономить национальные валютные резервы, так как на стабилизацию рынка их сейчас нужно будет тратить меньше, и, кроме того, спрос на валюту со стороны населения и бизнеса сократится. Если общие оценки сводятся к тому, что при негативном сценарии гривна не упадет выше 40 за доллар, то спекулянты значительно рынок не расшатают", – считает Болтян.

Напомним, ранее мы сообщали, на сколько подорожал доллар после повышения официального курса НБУ