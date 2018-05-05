Мир На Гавайях произошло крупнейшее за 43 года землетрясение

2018-05-05 12:00 698

 

На данный момент о пострадавших в результате землетрясения не сообщается На Гавайях (США) зафиксировано крупнейшее за 43 года землетрясение, магнитуда которого составила 6,9, на данный момент о пострадавших не сообщается.

Об этом говорится в сообщении Национальной геологической службы США в Twitter. Сообщается, что на Гавайях произошло самое мощное землетрясение с 1975 года, когда был зафиксирован природный катаклизм магнитудой 7,1. По данным CNN, после землетрясения в океане начался шторм, однако угрозы цунами нет.

Напомним, накануне сообщалось, что на Гавайях эвакуируют людей из-за извержения вулкана. В частности, после извержения вулкана Килауэа лава потекла в сторону жилого района. Местная служба по общественной безопасности призвала жителей города Лейлани Эстейтс эвакуироваться в местный центр, который используется в качестве укрытия. Пресс-секретарь губернатора Гавайев Синди МакМиллиан сообщила, что речь идет об эвакуации примерно 1 700 человек.

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