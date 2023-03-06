ВОЙНА В Украине Количество погибших при землетрясениях в Турции превысило 46 тысяч человек - Эрдоган

2023-03-06 21:00

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что количество людей, погибших в результате землетрясений в Кахраманмараше, составляет 46 104 человека, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Детали

Президент Эрдоган сказал: «Количество обрушенных, экстренно поврежденных и сильно поврежденных зданий в 11 провинциях в зоне землетрясения достигает 230 тысяч, а количество отдельных участков в этих районах достигает 645 тысяч».

По его словам, «наша цель — перевезти полмиллиона пострадавших от землетрясения в эти районы, где они смогут жить в лучших условиях, установив 100 тысяч контейнеров на 2 месяца».

Президент Эрдоган заявил, что на сегодня более 1 миллиона 61 тысяча пострадавших от землетрясения получили по 10 тысяч лир на домохозяйство для экстренной помощи.

Президент Эрдоган сказал: «Мы предоставляем кредит в размере до 250 тысяч лир владельцам магазинов в местах, подвергшихся серьезным разрушениям во время землетрясения, со сроком погашения 60 месяцев, со льготным периодом 12 месяцев, с процентной ставкой 7,5 процентов, половину из которых оплатит казначейство».

Президент Эрдоган заявил, что согласно текущему планированию в зоне землетрясения, в целом будет построено и передано гражданам 488 тысяч новых домохозяйств, в том числе 405 тысяч резиденций и 83 тысячи сельских домов.

Эрдоган продолжил свои слова следующим образом: «Наша цель — за следующие 2 месяца начать строительство 244 тыс. жилых домов и 75 тыс. сельских домов. Начато строительство примерно 22 тыс. из них. Мы также начинаем работу по добавлению 164 тыс. умеренно поврежденных независимых секций примерно 40 тысяч зданий».

Напомним

Землетрясение, которое нанесло разрушительные последствия Турции и Сирии, вошло в пятерку самых смертоносных за последние два десятилетия.