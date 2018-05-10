Политика Аваков поручил МВД подготовить до осени план деоккупации Донбасса

2018-05-10 21:00 313

 

По словам министра, большую роль в реализации этого плана будет играть информационная составляющая

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Министерству внутренних дел подготовить до 1 сентября план деоккупации Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Аваков провел заседание с главами всех центральных органов исполнительной власти системы МВД, во время которого обсудили план мероприятий по подготовке системы МВД к восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод граждан ", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что большую роль в реализации этого плана будет играть информационная составляющая.

Аваков отметил, что все представители центральных органов исполнительной власти и рабочая группа должны детально проработать все пункты плана и в ближайшее время подать свои замечания.

30 апреля 2018 года президентподписал указ о начале операции Объединенных сил на востоке Украины. Руководство операцией перешло от СБУ, которая до того формально руководила АТО, к ВСУ. В зону проведения ООС включены 67 населенных пунктов.

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