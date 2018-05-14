Политика Порошенко предложил странам ЕС взять шефство над отдельными городами Донбасса

2018-05-14 20:30 791

 

Президент Украины Петр Порошенко предложил новую инициативу по возрождению востока Украины. Согласно его инциативе, каждая страна ЕС могла бы подготовить целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры.

Такую идею он высказал 14 мая в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгием Церетели, обсуждая проблему возрождения украинского Донбасса и пути помощи внутренне перемещенным лицам.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Церетели за поддержку ассамблеей Украины в борьбе с российской агрессией путем принятия важных резолюций. "Голос Парламентской ассамблеи ОБСЕ является очень важным в наших общих усилиях остановить агрессора", - подчеркнул президент Украины, которого цитирует его пресс-служба.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании - в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Церетели и Порошенко отметили также необходимость продолжения санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинский президент призвал ПА ОБСЕ продолжить усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников.

В свою очередь, Георгий Церетели поделился впечатлениями от посещения Донбасса и поблагодарил украинскую делегацию в ПА ОБСЕ.

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