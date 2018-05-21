Экономика В Великобритании назвали ущерб от коррупционных активов из России

2018-05-21 14:13 693

Комитет британского парламента по иностранным делам опубликовал доклад о "грязных деньгах" из России под названием "Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании".

Ущерб, который они "способны нанести внешнеполитическим интересам Соединенного Королевства, затмевает выгоду от совершаемых в Сити российских транзакций", – утверждают авторы доклада.

Великобритания не должна закрывать глаза на действия "клептократов президента Путина и нарушителей прав человека", которые с помощью отмывания денег "ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты", говорится в документе.

По мнению представителей комитета, британской стороне совместно с союзниками следует усложнить выпуск Россией суверенных облигаций, которые не являются объектом санкций, через находящиеся под ограничительными мерами банки.

Ранее Национальное антикриминальное агентство сообщило, что объем ежегодно отмываемых в Великобритании денег составляет сотни миллиардов фунтов стерлингов. Использование Лондона в качестве "базы для коррупционных активов связанных с Кремлем лиц" влечет последствия для национальной безопасности Великобритании, отмечается в докладе.