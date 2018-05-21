Политика Песков раскрыл детали разговора Путина и Меркель о миротворцах на Донбассе

2018-05-21 17:00 582

 

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл детали разговора Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель о миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом передает РИА "Новости".

По словам Пескова, в настоящее время обсуждаются "различные модальности", но о согласованности позиций говорить нельзя.

"Существенно осложняет ситуацию достаточно нестабильная ситуация на линии соприкосновения, но эта тема действительно фигурировала в повестке переговоров Путина и Меркель, работа будет продолжаться", — заявил Песков.

Он также добавил, что Путин и Меркель договорились о продолжении взаимодействия на уровне министров иностранных дел и внешнеполитических помощников. Песков подчеркнул, что только Россия и Германия не смогут решить вопрос о направлении миротворческой миссии в регион.

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