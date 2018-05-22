Украина КАРТА Обострение на Донбассе: боевики 55 раз обстреляли ВСУ, есть жертвы и пострадавшие

2018-05-22 12:45 597

За прошедшие сутки сепаратисты Донбасса 55 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В 30 случаях использовались минометы и артиллерия,запрещенные Минскими соглашениями. Два украинских воина погибли, еще девять бойцов получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, на луганском направлении противник активизировался в районе населенного пункта Троицкое.

На донецком направлении активная оборона сил ООС продолжалась в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Южное, Новгородское, Авдеевка, Марьинка и Новогнатовка.

Не прекращаются боевые действия на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.

"В течение вчерашнего дня, противник активными наступательными действиями пытался вытеснить наших воинов из освобожденного Пивденного, который атаковал с трех направлений. При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по городу Торецку", – говорится в сообщении.

Военные также отметили, что у Авдеевки и Марьинки были применены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы позиций прекратились.

По данным украинской разведки, уничтожено 15 и ранено 13 боевиков.