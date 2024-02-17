Политика Буданов ответил, что будет труднее вернуть - Крым или Донбасс

2024-02-17 14:30

 

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, какие территории Украины будет труднее всего вернуть.

Об этом он заявил в интервью французскому изданию Liberation.

По его словам, именно Донбасс будет вернуть гораздо труднее из-за наличия непрерывной линии снабжения.

"Все, кто когда-либо владел Крымом, громко и четко заявляли, что Крым – это неприступная крепость. И абсолютно все потеряли эту крепость так же, как Украина десять лет назад", – заявил Буданов.

Начальник ГУР напомнил, что сегодня россияне все еще имеют сухопутный коридор в Крым.

Крымский мост еще стоит, но жить ему осталось недолго. Для этого необходимо решить две стратегические задачи, отметил он и добавил, что нужно отрезать сухопутный коридор и разрушить мост.

Буданов убежден в том, что Россия не решится использовать ядерное оружие, если потеряет Крым.

Как отметил чиновник, остальное – лишь вопрос времени, полуостров будет возвращен. Впрочем, ситуация с Донецкой областью, к сожалению, гораздо сложнее.

"Те, кто опасается эскалации, говорят, что если Россия поймет, что потеряет Крым, то может начать ядерную эскалацию. Вы ожидаете, что я закричу "ай", когда услышу эти слова? Поводов для применения ядерного оружия было уже очень много, возможно, десятки. И что с того", – подчеркнул начальник ГУР.

Он добавил, что в российской доктрине ядерное оружие рассматривается как "средство сдерживания". Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют. В то же время для России применение ядерного оружия обойдется гораздо дороже, чем его неприменение.

Напоминаем, что ранее Буданов прокомментировал уничтожение российского десантного корабля "Цезарь Куников", который потопили 5 беспилотниками MAGURA V5.

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