Курьезы фото В центре Киева "устал" огромный мяч, установленный к финалу Лиги чемпионов

2018-05-23 12:14 526

В центре Киева сдулся один из мячей Лиги чемпионов. Конструкция установленная возле Бессарабской площади просто повисла на фиксирующих стропах.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

К финалу самого престижного клубного турнира Европы инсталляции в виде мячей установили по всему центру столицы. Но один из таких мячей не дождался старта мероприятия "загрустил" или же просто "устал".

ФИНАЛ ЛЧ-2018: ЧТО, ГДЕ, КОГДА ПОСМОТРЕТЬ - ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЛОКАЦИИ КИЕВА

"Неизвестно, почему мяч начал сдуваться. Возможно, постарались хулиганы, которым захотелось его проткнуть. Или кто-то неудачно попытался украсть конструкцию под покровом ночи, повредив ее в процессе. А может быть виной всему плохо закрепленная заглушка, через которую постепенно выходил воздух. Как бы там ни было, мяч сдулся. Но болельщиков это не расстроило. Наверняка инсталляцию скоро починят и Киев встретит финал ЛЧ в полной готовности", - сказано в сообщении.

КАРТА:  КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В КИЕВЕ К ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2018

Еще по теме

На пляжах Киева обнаружили повышенное содержание кишечной палочки

2018-05-23 15:13 200

КАРТА Прогноз погоды: Запад и восток Украины накроют грозовые дожди, но будет тепло

2018-05-23 11:13 604

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-05-23 09:40 424374

ПОЛНЫЙ СПИСОК Финал Лиги чемпионов-2018: Что, где, когда посмотреть - все мероприятия и локации Киева

2018-05-22 13:14 1457

Еще новости в разделе "Курьезы"

фото На баннерах ко Дню Европы в Украине случайно напечатали два Крыма

2018-05-23 14:45 328

фото В центре Киева "устал" огромный мяч, установленный к финалу Лиги чемпионов

2018-05-23 12:14 526

фото "Матрешка 18+": Россия удивила курьезным сувениром к ЧМ-2018

2018-05-21 19:30 2398

Суд обязал спикера Рады Андрея Парубия пройти психолого-лингвистическую экспертизу

2018-05-21 10:13 2952
Все статьи раздела "Курьезы"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

фото На баннерах ко Дню Европы в Украине случайно напечатали два Крыма 2018-05-23 14:45 328
фото В центре Киева "устал" огромный мяч, установленный к финалу Лиги чемпионов 2018-05-23 12:14 526
фото "Матрешка 18+": Россия удивила курьезным сувениром к ЧМ-2018 2018-05-21 19:30 2398
Суд обязал спикера Рады Андрея Парубия пройти психолого-лингвистическую экспертизу 2018-05-21 10:13 2952

Лента

15:13 На пляжах Киева обнаружили повышенное содержание кишечной палочки
14:48 Еврейский вопрос: бьют таки по лицу за национальность в паспорте
фото 14:45 На баннерах ко Дню Европы в Украине случайно напечатали два Крыма
14:16 Цукерберг извинился в Европарламенте за утечку данных 87 миллионов пользователей
фото 13:44 Во Львовской области арестовали серийного поджигателя государственных флагов
13:15 Патрульным Киева запретили красить лица в цвета Реала во время финала Лиги чемпионов
12:43 Трамп пообещал неугодному США диктатору Мадуро беспрецедентные санкции
фото 12:14 В центре Киева "устал" огромный мяч, установленный к финалу Лиги чемпионов
11:42 Руководство колонии и прокуроры давят на Сенцова, чтобы отказался от голодовки
КАРТА 11:13 Прогноз погоды: Запад и восток Украины накроют грозовые дожди, но будет тепло