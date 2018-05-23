Курьезы фото В центре Киева "устал" огромный мяч, установленный к финалу Лиги чемпионов

2018-05-23 12:14 526

В центре Киева сдулся один из мячей Лиги чемпионов. Конструкция установленная возле Бессарабской площади просто повисла на фиксирующих стропах.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

К финалу самого престижного клубного турнира Европы инсталляции в виде мячей установили по всему центру столицы. Но один из таких мячей не дождался старта мероприятия "загрустил" или же просто "устал".

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"Неизвестно, почему мяч начал сдуваться. Возможно, постарались хулиганы, которым захотелось его проткнуть. Или кто-то неудачно попытался украсть конструкцию под покровом ночи, повредив ее в процессе. А может быть виной всему плохо закрепленная заглушка, через которую постепенно выходил воздух. Как бы там ни было, мяч сдулся. Но болельщиков это не расстроило. Наверняка инсталляцию скоро починят и Киев встретит финал ЛЧ в полной готовности", - сказано в сообщении.

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