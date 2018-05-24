Мир Зятю Трампа Джареду Кушнеру вернули высший допуск к самым секретным гостайнам США

2018-05-25 15:14 385

Старший советник президента США Дональда Трампа и его зять (муж Иванки) Джаред Кушнер уже восстановил свой доступ к государственным секретам.

"Заявление Кушнера было надлежащим образом представлено и рассмотрено должностными лицами по служебной лестнице и прошло нормальный процесс. Закончив эти процессы, Кушнер с нетерпением ожидает продолжения работы, которую президент поручил ему", - сказал адвокат Кушнера.

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Кушнер был лишен допуска к особо секретным материалам страны в феврале в связи с тем, что что он не прошел проверку с изучением его иностранных связей и финансовых транзакций. С разу же он направил запрос о возвращении ему допуска.

Муж Иванки возглавляет совет Трампа по израильско-палестинскому конфликту. В 2009 году он женился на дочери Трампа, у них трое детей.