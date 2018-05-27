Украина Субсидии придется вернуть: в Кабмине решили окончательно добить украинцев

2018-05-27 14:30 3546

В украинский бюджет начали поступать неиспользованные субсидии

В то же время в правительственном постановлении перечислены случаи, когда придется вернуть даже потраченную субсидию. Это касается семей, которые скрыли реальные доходы, передает Знай.юа.

Перерасчет сэкономленных субсидий будет происходить автоматически. Собственные средства за коммунальные скидки должны вернуть те, кто обманул органы соцзащиты. Согласно действующему постановлению, возвращать деньги придется, если ошибся в декларации о доходах как минимум на 170 грн, если социальный инспектор во время обследования материально-бытовых условий жизни нашел нарушения.

Украинцы с субсидией платят за коммунальные услуги фиксированный процент от собственного дохода. Неиспользованную субсидию могут перенести на следующий месяц, по итогам сезона – списать. Эта система не стимулирует экономить. Например, в Кировоградской области потребители с субсидиями сожгли газа в два раза больше, чем без них.

Кабмин в этом году впервые принял решение об учете при назначении скидки имущественного состояния. Без субсидии останутся те, кто владеет новым автомобилем или живет в большом доме/квартире. Следующим шагом будет значительное сокращение нормативов.