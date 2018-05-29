Политика Роскомнадзор "наехал" на Apple - требуют удалить Telegram из AppStore

2018-05-29 13:44 581

В России продолжают активно прессинговать мессенджеры, которые ранее не смогло взять под свой контроль ФСБ. Роскомнадзор уже обратился в представительство Apple с требованием удалить приложение Telegram из онлайн-магазина AppStore. Также чиновники РФ добиваются блокировки рассылки пуш-уведомлений.

"Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в AppStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных пуш-уведомление для российских пользователей", - говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

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Если компания не выполнит требования, Роскомнадзор обещает предпринять действия "по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple".

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России .

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