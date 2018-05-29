Политика Роскомнадзор "наехал" на Apple - требуют удалить Telegram из AppStore

2018-05-29 13:44 581

В России продолжают активно прессинговать мессенджеры, которые ранее не смогло взять под свой контроль ФСБ. Роскомнадзор уже обратился в представительство Apple с требованием удалить приложение Telegram из онлайн-магазина AppStore. Также чиновники РФ добиваются блокировки рассылки пуш-уведомлений.

"Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в AppStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных пуш-уведомление для российских пользователей", - говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

СОЗДАТЕЛЬ TELEGRAM ПОЯСНИЛ, ПОЧЕМУ НЕ ОТДАЛ КЛЮЧИ ШИФРОВАНИЯ ФСБ 

Если компания не выполнит требования, Роскомнадзор обещает предпринять действия "по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple".

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России .

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ТРЕБУЮТ ОТ GOOGLE, APPLE, AMAZON И MICROSOFT ЗАЩИТИТЬ TELEGRAM

Еще по теме

НБУ поставил точку в истории с запретом WebMoney в Украине

2018-05-26 12:30 3128

В Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney

2018-05-24 21:30 11637

Владельцы Telegram подали в европейский суд на российское ФСБ

2018-05-15 09:10 1288

Рада может запретить трансляцию массовых мероприятий из России

2018-05-14 18:00 2207

Еще новости в разделе "Политика"

Штайнмайер о Северном потоке-2: Опасения Киева безосновательны

2018-05-29 16:30 87

Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями

2018-05-29 15:13 385

Роскомнадзор "наехал" на Apple - требуют удалить Telegram из AppStore

2018-05-29 13:44 581

В НАТО потребовали быстрого разрешения "языкового" спора Украины и Венгрии

2018-05-29 12:43 602
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Штайнмайер о Северном потоке-2: Опасения Киева безосновательны 2018-05-29 16:30 87
Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями 2018-05-29 15:13 385
Роскомнадзор "наехал" на Apple - требуют удалить Telegram из AppStore 2018-05-29 13:44 581
В НАТО потребовали быстрого разрешения "языкового" спора Украины и Венгрии 2018-05-29 12:43 602

Лента

16:30 Штайнмайер о Северном потоке-2: Опасения Киева безосновательны
15:46 Обострение в секторе Газа: По Израилю нанесли самый мощный артудар с 2014 года
15:13 Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями
14:45 В Киеве от агрессивной формы ботулизма погибла женщина
14:16 В Киеве сожгли машину помощника скандального нардепа-радикала Игоря Мосийчука
13:44 Роскомнадзор "наехал" на Apple - требуют удалить Telegram из AppStore
13:15 Матиос озвучил жестокую статистику по уголовным делам против украинских солдат
12:43 В НАТО потребовали быстрого разрешения "языкового" спора Украины и Венгрии
12:14 Голодовка Олега Сенцова: Медики "уломали" украинца на поддерживающую терапию
11:42 Голосовой помощник Amazon Echo передал разговор своего владельца постороннему