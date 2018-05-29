Украина В Киеве от агрессивной формы ботулизма погибла женщина

2018-05-29 14:45 556

В столичной Александровской клинической больнице от ботулизма скончалась женщина. Об этом сообщила советник директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская.

"Это произошло вчера. У нее была агрессивная, очень скоротечная форма. Буквально утром ей стало плохо – появилась симптоматика – и к моменту, когда ей вызвали врача, ее уже не удалось спасти", – отметила Вишневская.

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Представитель КГГА отметила, что женщина отравилась вяленой рыбой собственного приготовления.

Чем опасен ботулизм и как избежать заражения

Бботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, которые содержат ботулотоксин, имеющий высокую степень токсичности для человека. Потребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет цвета, вкуса, запаха.

Заболевание возникает тогда, когда создаются особые условия для размножения возбудителя ботулизма и образования токсина. Это прежде всего отсутствие доступа воздуха (такие условия создаются при консервировании продуктов, копчении рыбных, мясных продуктов, загрязненных возбудителем ботулизма) и температура от +15 до +37 градусов, если же она ниже, жизнедеятельность его резко тормозится, и при температуре 0 градусов микроб не размножается, токсин не выделяется.

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