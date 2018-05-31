Украина Поднявшая цены на проезд "Укрзализныця" клянчит из бюджета 50 миллиардов

2018-06-01 14:15 624

Руководство "Укрзализныци" навязчиво выпрашивает колоссальные суммы бюджетных денег. Кроме запланированных в этом году инвестиций на сумму в 26 млрд гривен, требует дополнительного финансирования - около 2 миллиардов долларов.

Об этом заявил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов на конференции "UZ: Investor Day 2018".

"В этом году в "Укрзализныце" запланированы беспрецедентные инвестиции в развитие отрасли - более 26 млрд гривен. Но этого недостаточно, и компания требует дополнительно около 2 миллиардов долларов", - заявил он.

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Кравцов также отметил, что в компании запланировано большое количество инвестиционных проектов, но их реализация постоянно сталкивается с дефицитом средств. Этот дефицит, уточнил он, чувствует вся отрасль в течение последних 10 лет, причем в последние 5 лет ситуация обостряется.

Выходит, несмотря на неоднократные повышения тарифов на проезд (последнее было 30 апреля 2018 года), руководство корпании все никак не удосужится сделать ее прибыльной и предпочитает тянуть миллиарды из госбюджета. Жаль конечно, что в пригрыше дважды остается рядовой украинский гражданин, который платит налоги в бюджет и повышенные цены за проезд.

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