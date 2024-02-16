Экономика Бензин в Україна найближчим часом може подорожчати - якою стане ціна за літр

2024-02-16 11:32

В Україні найближчим часом пальне може зрости у ціні на 2 гривні за літр, - Сергій Куюн.

Директор консалтингової компанії "А-95" зазначив, що це пов’язано з подіями у Червоному морі, через які почала зростати закупівельна вартість палива.

Ми бачимо, що кілька тижнів мережі економ-сегменту піднімають ціни. Кожен день ціна повзе на 30-50-70 копійок вгору. Поки нема передумов говорити про трагедію, але в межах 2 гривень за літр ціна може зрости протягом 2-3 тижнів, - зазначив експерт паливного ринку.