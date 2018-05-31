"Нельзя бороться с помощью фейков", - глава МИД Бельгии раскритиковал спектакль с убийством Бабченко

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс раскритиковал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он заявил в эфире канала TV5Monde.
"Мы не боремся с фейковых новостями с помощью других фейковых новостей", - сказал Рейндерс.
ИГРА В БАБЧЕНКО: ФАТАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНСЦЕНИРОВКИ
Ранее cегодня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение операцией, которую провела Служба безопасности Украины в целях предотвращения убийства Бабченко в Киеве.
ЭКС-АНАЛИТИК ПЕНТАГОНА НАЗВАЛ, ЧЕМ ОПАСНА ИНСЦЕНИРОВКА УБИЙСТВА БАБЧЕНКО