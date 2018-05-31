Мир "Нельзя бороться с помощью фейков", - глава МИД Бельгии раскритиковал спектакль с убийством Бабченко

2018-05-31 11:43 694

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс раскритиковал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он заявил в эфире канала TV5Monde.

"Мы не боремся с фейковых новостями с помощью других фейковых новостей", - сказал Рейндерс.

ИГРА В БАБЧЕНКО: ФАТАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНСЦЕНИРОВКИ

 Ранее cегодня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение операцией, которую провела Служба безопасности Украины в целях предотвращения убийства Бабченко в Киеве.

ЭКС-АНАЛИТИК ПЕНТАГОНА НАЗВАЛ, ЧЕМ ОПАСНА ИНСЦЕНИРОВКА УБИЙСТВА БАБЧЕНКО

 

 

Еще по теме

СМИ Организатору покушения на Бабченко выдвинули обвинение в теракте

2018-05-31 13:45 468

Глава МИД Литвы выразил возмущение по поводу спецоперации СБУ с Бабченко

2018-05-31 10:14 810

фото Экс-аналитик Пентагона назвал, чем опасна для официального Киева "игра в убийство" журналиста Бабченко

2018-05-31 09:13 1194

Порошенко встретился с "воскресшим" Бабченко

2018-05-30 22:30 1452

Еще новости в разделе "Мир"

фото Госсекретарь США Помпео встретился в Нью-Йорке с "правой рукой" Ким Чен Ына

2018-05-31 12:16 504

"Нельзя бороться с помощью фейков", - глава МИД Бельгии раскритиковал спектакль с убийством Бабченко

2018-05-31 11:43 694

Акции "Северных потоков" заморозили после решения Стокгольмского суда в пользу Нафтогаза

2018-05-30 15:46 1332

Врачи пояснили, почему боятся давать прогнозы выздоровления Скрипалям

2018-05-30 14:13 1108
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

фото Госсекретарь США Помпео встретился в Нью-Йорке с "правой рукой" Ким Чен Ына 2018-05-31 12:16 504
"Нельзя бороться с помощью фейков", - глава МИД Бельгии раскритиковал спектакль с убийством Бабченко 2018-05-31 11:43 694
Акции "Северных потоков" заморозили после решения Стокгольмского суда в пользу Нафтогаза 2018-05-30 15:46 1332
Врачи пояснили, почему боятся давать прогнозы выздоровления Скрипалям 2018-05-30 14:13 1108

Лента

15:45 Матч Украина-Албания состоится - уже есть решение FIFA по стадиону в Эвиане
документ 15:14 Министр финансов Данилюк пожаловался послам G7 на коррупцию Гройсмана и Порошенко
14:46 Глава МИД Павел Климкин неуклюже извинился за ложь на заседании Севбеза ООН
14:13 Осужденный в РФ Кольченко объявил голодовку - требует освободить Сенцова
СМИ 13:45 Организатору покушения на Бабченко выдвинули обвинение в теракте
13:12 Саакашвили безуспешно попытался оспорить лишение гражданства Украины в суде
12:44 Укртелеком повысил тарифы - сколько будем платить с 1 июня за телефон и интернет
фото 12:16 Госсекретарь США Помпео встретился в Нью-Йорке с "правой рукой" Ким Чен Ына
11:43 "Нельзя бороться с помощью фейков", - глава МИД Бельгии раскритиковал спектакль с убийством Бабченко
КАРТА 11:15 За день до лета в Украину пришла жара - сегодня термометры покажут до +33°C