Мир "Нельзя бороться с помощью фейков", - глава МИД Бельгии раскритиковал спектакль с убийством Бабченко

2018-05-31 11:43 694

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс раскритиковал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он заявил в эфире канала TV5Monde.

"Мы не боремся с фейковых новостями с помощью других фейковых новостей", - сказал Рейндерс.

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Ранее cегодня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение операцией, которую провела Служба безопасности Украины в целях предотвращения убийства Бабченко в Киеве.

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