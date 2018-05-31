Мир фото США перебрасывает в Европу тяжелые ядерные бомбардировщики В-1 и В-52

2018-06-01 09:10 603

ВВС США перебросили в Европу дальние тяжелые бомбардировщики В-1. Три самолета уже приземлились на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Сроки пребывания бомбардировщиков В-1В в Англии, а также цели их переброски в Европу пока неизвестны.

При этом, согласно авиационным источникам, ожидается, что вслед за ними на авиабазу Фэрфорд прибудут стратегические бомбардировщики В-52.

Авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир Англии является передовым пунктом базирования для проведения операций на европейском театре военных действий для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.

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