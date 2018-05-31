Курьезы Папа римский Франциск шокировал католиков смелым заявлением о геях

2018-06-01 21:33 515

Папа римский Франциск в беседе с геем-католиком Хуаном Карлосом Крузом, жертвой чилийского священника-педофила Фернандо Карадимы, заявил, что гомосексуалистов создал Бог.

"Хуан Карлос, то, что вы гей, не имеет значения. Бог сделал вас таким, и он любит вас таким, и это не имеет значения. Вы должны быть довольны тем, кто вы есть", — передает слова понтифика Карлос.

В интервью жертва чилийского епископа рассказывает о своей беседе с папой римским, в которой он призывал понтифика наказать виновных в чилийских случаях насилия.

Высказывание понтифика в социальных сетях стали распространять священники-геи.

В это же время слова Хуана Карлоса не были опровергнуты ни самим папой, ни его службами.

Ранее папа римский Франциск провел беседы с 34 епископами Чили. После переговоров все священники подали понтифику прошение об отставке в связи с громким делом о педофилии.

Напомним,  с 2015 года однополые браки полностью легализованы в США. Вскоре по этому пути прошли десятки стран мира, включая большую часть Евросоюза.

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Курьезы

Папа римский Франциск шокировал католиков смелым заявлением о геях 2018-06-01 21:33 515
документ В переводчике Google Translate обнаружили хамский вариант перевода 2018-06-01 16:27 925
Голосовой помощник Amazon Echo передал разговор своего владельца постороннему 2018-05-29 11:42 2268
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