ВОЙНА В Украине Папа римский Франциск жестко отреагировал на ракетные удары рашистов по Украине

2024-01-12 10:27

Папа римский Франциск заявил, что массированные атаки рашистов на Украину "никоим образом не могут быть оправданы", назвав их "дерзновенными и неприемлемыми". Об этом сообщается на сайте Украинской греко-католической церкви.

Как отметил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, 29 декабря прошлого года он направил Папе Франциску письмо, сообщив о трагических последствиях крупнейшей ракетной атаки рашистов.

В ответном письме папа Франциск заявил: "В очередной раз через Вашу (главы УГКЦ, - ред.) особу желаю выразить свою близость к страждущей Украине, оплакивать убиенных и поверить в Божье спасение, утешить раненых и обнять всех, кто как бы то ни было страждет. Я принадлежу к той категории священнослужителей, которые стремятся дать людям надежду в ситуации, которая кажется все более и более безнадежной... Вместе с Вами разделяю те же чувства непринятия и боли, которые Вы ощущаете к тем военным операциям, которые, ударяя по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре всей страны, являются дерзновенными и неприемлемыми и никоим образом не могут быть оправданы".

Также в письме папа Франциск отметил, что он считает крайне опасным то, что "на фоне драматических международных событий существует риск того, что война в Украине может стать подзабытой войной".

Он добавил, что "наш долг - сделать все для того, чтобы эта война не была молчком замолчана, не только для того, чтобы осознать весь ужас трагических событий, но прежде всего для того, чтобы принудить всех, кто несет ответственность, а также международное сообщество к поиску мирных решений".

По словам папы, он при каждом случае призывает к тому, чтобы война в Украине не была забыта.

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