Экономика фото Рейтинг авто, которые меньше всего дешевеют за первый год после покупки

2018-06-01 19:32 627

Помните, как только вы впервые сели за руль своего новенького автомобиля, он сразу же перестал быть новым. Чем больше вы ездите на нем, тем больше падает его цена. Разумеется, это важно, если вы планируете в будущем его продавать. Предлагаем вам рейтинг авто, которые меньше всего дешевеют за первый год своей эксплуатации. Рулите и тратьте деньги с умом.

1. Jeep Wrangler Unlimited

Разница между новым Jeep Wrangler Unlimited и подержанным в США составляет 3 199 долларов или 8,9%. Jeep Wrangler Unlimited меньше всех других автомобилей в США теряет в стоимости через один год после начала его использования. Т.е. если владелец этого внедорожника захочет с ним расстаться через год после покупки, то он мало потеряет в деньгах. Этому способствует и репутация бренда Jeep.

2. Toyota Tacoma

Разница между новым Toyota Tacoma и подержанным составляет 3 320 долларов или 10,4%.

Toyota Tacoma уже давно входит в числе автомобилей, которые мало теряют в стоимости в подержанном виде. Это значит, что их лучше покупать новыми, а не в б/у состоянии.

3. Toyota 4Runner

Разница между новым Toyota 4Runner и подержанным составляет 4 605 долларов или 12,7%.

Toyota 4Runner приобрел репутацию надежного внедорожника, поэтому мы не удивлены, увидев его в числе автомобилей, которые даже в подержанном состоянии мало теряют в цене по сравнению с новыми моделями.

4. Nissan Frontier

Разница между новым Nissan Frontier и подержанным — 3 180 долларов или 13,3%.

Попадание Nissan Frontier в этот рейтинг нас немного удивило. По своим размерам он такой же, как Chevy Colorado, но он уже давно нуждается в новом поколении.

5. Honda Pilot

Разница между новым Honda Pilot и подержанным — 4 858 долларов или 13,7%.

Полноразмерный кроссовер Honda Pilot имеет большое внутреннее пространство, хорошее оборудование, красивый дизайн. Да и сам бренд Honda считается надежным. Поэтому подержанный Pilot, если, конечно, он в хорошем состоянии, по цене не очень сильно отличается от новенького.

6. Chevy Colorado

Разница между новым Chevy Colorado и подержанным составляет 4 154 долларов или 13,7%.

Сегмент среднеразмерных пикапов в США сейчас переживает своего рода возрождение. Поэтому пикапы Chevy Colorado пользуются большим спросом, даже в состоянии б/у.

7. Honda HR-V

Разница между новым Honda HR-V и подержанным — 2 885 долларов или 13,8%.

Автомобили Honda ценятся в том числе и благодаря своей надежности. Это сказалось на высокой стоимость подержанного Honda HR-V.

8. Jeep Renegade

Разница между новым Jeep Renegade и подержанным — 2 897 долларов или 14,1%.

Jeep Renegade является самой маленькой моделью в линейке Jeep. У него самые лучшие внедорожные характеристики в своем сегменте. Подержанный Renegade продается по высокой цене ещё и из-за того, что это Jeep.

9. Subaru WRX

Разница между новым Subaru WRX и подержанным в — 4 115 долларов или 14,2%.

Этот седан пользуется в Соединенных Штатах хорошим спросом, несмотря на то, что американцы теперь чаще предпочитают кроссоверы и внедорожники.

По материалам autodriving