Украина Какие штрафы ждут украинцев за несвоевременную уплату налога на недвижимость

2018-06-02 11:00 699

 

Украинцы должны за два месяца после получения квитанции оплатить налог на недвижимость. Иначе будут вынуждены платить штраф.

«Согласно Налоговому кодексу, физические лица обязаны заплатить налог в течение 60 дней после получения уведомления. То есть у народа есть почти два месяца. Дальше начинаются штрафные санкции. Если задержка до 30 дней — 10% от суммы начисленного налога. Если больше 30 дней — 20%», — сообщила юрист Дина Дрыжакова.

В Налоговом кодексе предусмотрена пеня в размере 120% учетной ставки. Сегодня учетная ставка составляет 17%, а пеня — 20,4%.

В то же время владельцы жилья самостоятельно подсчитывают сумму налоговой выплаты и указывают ее в декларации. Данные проверяет местный орган ГФС. Если между данными из налоговой декларации и Госреестра вещных прав будет выявлены расхождения, налогоплательщик получает сообщение с необходимой суммой оплаты. В то же время владелец недвижимости может требовать в ГФС уточнения по поводу размера платежа.

В конце мая украинцы получили первые квитанции по налогу на недвижимость. Платежи формируются в процентах от минимальной зарплаты и платятся за прошлый год. Из-за двукратного роста минималки, суммы в квитанциях вырастут пропорционально.

Налог на недвижимость — один из основных источников пополнения местных бюджетов. Например, в 2017 году бюджеты Ивано-Франковской области получили 13,5 млн грн налога на недвижимость. Налога на прибыль предприятий собрали 15 млн грн.

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