Жизнь Водителям ответили, какие штрафы за непристегнутые ремни действуют в 2024 году

2024-02-10 12:30

 

Согласно пункту 2.3 Правил дорожного движения Украины, на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности, таких как ремни безопасности, водитель и пассажиры обязательно должны пользоваться этими средствами.

Об этом напоминает "Хвиля".

За нарушение правил пользования ремнями безопасности, в частности, за отсутствие пристегнутого ремня безопасности во время движения, предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Наказание гривной является финансовым стимулом для водителей и пассажиров соблюдать правила безопасности на дороге, что в свою очередь способствует уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий и травм.

Ремень безопасности должен использоваться всегда независимо от расстояния поездки или скорости движения автомобиля. Водителям рекомендуется проводить проверку ремней безопасности перед каждой поездкой, обращая внимание на их состояние и функциональность. Также важно напоминать всем пассажирам о необходимости пристегнуться. При перевозке детей следует использовать специальные детские автокресла или повышатели в зависимости от возраста и веса ребенка.

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