Политика "Это того стоило": в США оправдали "убийство" Бабченко

2018-06-03 15:00 1081

 

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинской спецслужбой все же может быть оправдана, если она позволит спасти жизни.

Такое мнение выразил экс-помощник заместителя главы Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер в своем Twitter.

Он передумал после того, как выслушал аргументы российского оппозиционного политика Гарри Каспарова в сети.

В частности, последний призвал не спешить осуждать "отчаявшихся людей в отчаянные времена".

"Поразмыслив по этому поводу, Каспаров прав. Если операция поможет разоблачить цепочку российских агентов, участвующих в этом заговоре, это того стоило. Как правило, общественность нельзя вводить в заблуждение, но иногда возникают более весомые обстоятельства, касающиеся жизни и смерти", – отметил Карпентер.

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