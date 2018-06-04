Политика видео Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о своей отставке на брифинге в Киеве

2018-06-04 11:15 474

Глава Кабмина угрожает сложить полномочия и покинуть свою должность, если парламент не примет законопроект об Антикоррупционном суде, в который вносят почти 2 тысячи поправок. Голосование за этот законопроект во втором чтении состоится в Верховной Раде в ближайший четверг, 7 июня. В случае его провала, уже на следующей неделе страна останется без премьер-министра.

"Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, - если этот суд, справедливый, независимый (Антикоррупционный суд), не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и уйду в отставку", - заявил на сегодняшнем брифинге премьер.

Напомним, согласно плану работы на пленарную неделю, во вторник 5 июня депутаты продолжат рассматривать поправки к законопроекту № 7440 о Высшем антикоррупционном суде. Всего их 1927, за среду-четверг на прошлой пленарной неделе успели рассмотреть 1274 поправки.