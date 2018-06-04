Политика МИД Украины выразил протест на приговор Сущенко

2018-06-04 19:30 538

 

Министерство иностранных дел Украины выражает протест и требует освобождения журналиста Романа Сущенко.

Министерство иностранных дел Украины протестует против признания журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже. Об этом в понедельник, 4 июня, на своей странице в соцсети Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Выражаем протест Российской Федерации по незаконному приговору журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело. Требуем освобождения", - написала она.

Напомним, 4 июня в Москве Романа Сущенко приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы шпионскую акцию. В ФСБ утверждают, что Сущенко - полковник украинской разведки, в Украине это отрицают.

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