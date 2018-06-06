Экономика В Нацбанке рассказали, что ждет Украину без транша МВФ

2018-06-06 21:30 1591

 

Украина сможет оплатить внешний долг в 2019-2020 годах без траншей МВФ. У экономики хватит прочности, а состояние внешней торговли сейчас на взлете. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, получение транша в третьем квартале зависит от выполнения Украиной взятых на себя обязательств. Обычно с момента выполнения обязательств до принятия решения Советом директоров Фонда проходит около двух месяцев. Поэтому, если до конца лета транш не выделят, это не означает, что его не будет осенью.

Сологуб прокомментировал слухи о том, что МВФ не дает кредит за шесть месяцев до выборов. По его словам, это нигде не прописано. А если сотрудничество с фондом не восстановится до июля, это не значит ничего.

"Речь идет скорее об ухудшении среднесрочных перспектив и о повышении чувствительности экономики к внезапным шокам, чем о неизбежных проблемах, которые ожидают уже завтра", - сказал банкир.

На вопрос, сможет ли Украина без поддержки МВФ обойтись без реструктуризации внешнего долга, он ответил, что, если посмотреть на резервы НБУ и сравнить их с будущими выплатами, можно заметить, что "чисто математически их хватает".

Банкир уверен, что разговоры о дефолте и реструктуризации – это больше спекуляция. Поэтому Украина может пройти цикл внешних выплат безболезненно. "Эти возможности сохраняются, вероятно, даже без программы МВФ. Но риски без МВФ выше", - заявил он.

Напомним, Всемирный банк уже подсчитал стоимость земли в Украине. Видимо, он исходит из того, что Украина рискует объявить дефолт уже в 2018 году.

В марте после визита верховного представителя ЕС Федерики Могерини, Киеву напомнили, что для получения кредита необходимо снять мораторий на вывоз кругляка, действующий в стране.

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