Курьезы Депутатам запретили спать во время дебатов на заседании парламента

2018-06-07 14:46 343

В парламенте Великобритании потребовали от членов палаты лордов не дремать во время дебатов.

Об этом пишет The Times со ссылкой на документ, который призывает придерживаться соответствующих правил поведения во время заседаний.

Отмечается, что члены палаты громко разговаривают, кричат, а также спят во время дебатов.

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"В последние месяцы поведение в палате лордов не соответствовало тем стандартам, которых мы должны придерживаться", - подчеркивается в тексте документа.