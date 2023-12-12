Политика Глава фракции Слуга народа заявил, что в Раде много депутатов, которые хотят сложить полномочия

2023-12-12 10:26

Довольно многие народные депутаты хотят досрочно сложить свои полномочия. Об этом сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии телеканалу Рада, обнародованном в эфире телемарафона.

"На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей... Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (текущей каденции Верховной Рады - ред.) и принимать необходимые для государства законы", - заявил он.

По словам Арахамии, уменьшение количества нардепов не может не отражаться на деятельности парламента. Из-за новых вызовов необходимо оптимизировать работу законодательного органа и снизить минимальное количество депутатов в группах, "чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, в которому он начал работать".

Сейчас в Верховной Раде всего 401 народный депутат - исторический минимум. Хотя, согласно законодательству, их должно быть 450.