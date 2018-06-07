Политика "Подростковый каприз" парламентариев - Данилюк отреагировал на решение Рады о его увольнении

2018-06-07 18:30 761

Александр Данилюк, которого Верховная Рада отправила в отставку с должности министра финансов, заявил, что несмотря на увольнение, будет продолжать жить и двигаться вперед. А решение парламентариев, по его мнению, является "подростковым капризом". Об этом он заявил в интервью журналистам.

"Это выглядело как кино. Это какой-то подростковый каприз, это недостойно. Мне начали мешать с первого дня. Когда я пришел в правительство, я сразу окрестил приоритеты, которые определили, что у меня простой работы не будет. Первым приоритетом была реформа Государственной фискальной службы, руководителем которой на тот момент был Насиров. Далее, ликвидация налоговой милиции. Я два года с этим боролся. Я все делал, чтобы коалиция не возобновила налоговую милицию. Это впервые в истории Украины, когда министр выходит на трибуну, когда коалиция приняла решение, и говорит: не делайте этого. После того, как на уровне закона она была ликвидирована, еще год мне тормозили ликвидацию налоговой милиции в правительстве. Я всегда пытался найти выход из ситуации, но чем ближе к выборам, тем чаще рассказывают, что в стране все хорошо. На самом деле, ситуация в стране ухудшилась", - объяснил Данилюк.

На вопрос о том, как дальше будет происходить сотрудничество с международным валютным Фондом Данилюк ответил, что очень надеется на то, что позитивное голосование за антикоррупционный суд МВФ воспримет как выполнение одного из требований.

Ранее Александр Данилюк заявлял, что его хотят освободить от занимаемой должности из-за отказа раздавать деньги на проекты депутатов. "В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция".

Конфликт между Гройсманом и Данилюком вылился в публичную плоскость 23 мая, на закрытой части заседания Кабмина, когда премьер прямо пригрозил главе Минфина отставкой в ответ на требование назначить еще одного, пятого, заместителя (Яну Бугримову, из окружения самого Данилюка). После этого Данилюк написал послам стран G7 о давлении.

В среду премьер подписал представление к Верховной Раде на увольнение Александра Данилюка.