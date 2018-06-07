Политика видео "Будут очень тяжелые последствия": Путин пригрозил Украине

2018-06-07 21:30 5497

Российский лидер выступил с угрозой в адрес соседей и объяснил, чего так боится

Президент России Владимир Путин пригрозил Украине тяжелыми последствиями, так как он считает, что украинцы могут устроить провокации во время Чемпионата мира по футболу в РФ. Об этом он сказал во время "Прямой линии".

В России с 14 июня по 17 июля пройдет футбольный Мундиаль, и в Кремле, судя по всему, уже пытаются переложить возможные проблемы на Украину. Президент РФ даже пригрозил серьезными проблемами Киеву.

"Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Рассчитываю, что ничего подобного не случится", – заявил Путин.

Отметим, что Москва больше боится провокаций не от Украины, а от контролируемых Россией боевиков. На днях координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук объяснил, почему Кремль закрывает границу для "Л/ДНР". В России опасаются, что созданные ею на оккупированных территориях "новороссы" опозорят РФ перед иностранцами на чемпионате мира.

Кроме того, Россия даже приказала боевикам на Донбассе "успокоиться" на Донбассе и снизить боевую активность на период проведения крупнейшего футбольного турнира планеты, однако бандформирования не сильно спешат выполнять указ из Москвы и продолжают применять тяжелое вооружение на фронте.

Таким образом, можно сделать вывод, кого на самом деле опасается и "стесняется" Москва.