Мир Макрон призвал президента США отказаться от гнева и быть последовательным

2018-06-11 14:45 481

После саммита Большой семерки в Канаде президент Франции Эммануэль Макрон обвинил президента США Дональда Трампа в "непоследовательности".

"Мы провели два дня, чтобы подготовить текст и обязательства. Мы их придерживаемся, а всякий, кто их оставил, повернувшись спиной, показывает свою непоследовательность и неосновательность.

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Международное сотрудничество не может зависеть от гнева или коротких слов. Будем серьезны и достойны наших народов", − сообщает L'Actualite со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Напомним, Трамп отказался поддержать итоговое коммюнике саммита G7 из-за высказываний премьера Канады о пошлинах США.

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